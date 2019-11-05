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В ГУР объяснили, кого Россия вербует на Донбасс

В ГУР объяснили, кого Россия вербует на Донбасс - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)
05.11.2019, 13:44

По данным украинской разведки, многие из наемников едут во временно оккупированный Донбасс, чтобы получить российские паспорта

Командование ВС РФ активизировало вербовку на военную службу в соединениях и частях боевиков граждан бывших советских республик и лиц без гражданства из других стран. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В течение октября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях увеличилось количество таких лиц, прибывших из-за неконтролируемых Украиной участка границы с намерениями воспользоваться упрощенной процедурой для получения гражданства РФ.

По данным ГУР, многие из них имеют криминальное прошлое.

  • Ранее ГУР сообщал, что боевики планируют провести призыв на Донбассе. 

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