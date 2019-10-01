Боевики готовятся проводить призыв в Донбассе - ГУР

Донецк (фото - LIGA.net)

Боевики из-за некомплекта личного состава начали подготовку призывников из числа местных жителей временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Призыв предполагается провести во время проведения собрания, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими будут привлекать молодежь, которая не проходила военную службу", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, в ходе собрания представители российско-оккупационных войск будут проводить агитацию, отбор, так называемую добровольно-принудительную паспортизацию и призыв на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации.