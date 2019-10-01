Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики заставляют менять украинские автономера: что известно

Боевики заставляют менять украинские автономера: что известно - Фото
Луганск (фото - LIGA.net)
01.10.2019, 09:43

Местные водители в оккупации рассказали о ситуации с автономерами украинского образца

Во временно оккупированном Луганске боевики поставили условие водителям - до конца года поменять украинские автономера на номера террористической организации ЛНР. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители на правах анонимности.

"Затягивают удавку. До конца года сказали поменять всем номера на машинах, иначе грозят штрафами. В "МРЭО" уже с утра очереди сейчас", - сказал луганчанин Андрей.

Другой собеседник добавил, что "таким образом они решили наполнить бюджет". "Нужно же откуда-то качать деньги, поэтому и придумали "новшевство", за которое нужно выложить около 1000 рублей", - уточнил он.

Проукраинские настроенные водители не спешат менять номера на машинах. "Остановят, посмотрим. Зачем мне этот цирк нужен?" - объяснил луганчанин, признав, что многие все-так бояться последствий и меняют автономера.

При этом украинские автономера не забирают. "Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не забирает, но ты можешь оформить еще и паспорт России", - добавил источник.

По информации LIGA.netв городе стало больше заметно машин с номерами террористов по сравнению с весной этого года.

  • 18 сентября сообщалось, что на улицах Луганска в последние дни военной техники боевиков практически не видно. 

Читайте также: Как российские паспорта в Донбассе повлияли на цены недвижимости

Напишите нам
боевики Луганск автономера
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 