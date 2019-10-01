Боевики заставляют менять украинские автономера: что известно

Луганск (фото - LIGA.net)

Во временно оккупированном Луганске боевики поставили условие водителям - до конца года поменять украинские автономера на номера террористической организации ЛНР. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители на правах анонимности.

"Затягивают удавку. До конца года сказали поменять всем номера на машинах, иначе грозят штрафами. В "МРЭО" уже с утра очереди сейчас", - сказал луганчанин Андрей.

Другой собеседник добавил, что "таким образом они решили наполнить бюджет". "Нужно же откуда-то качать деньги, поэтому и придумали "новшевство", за которое нужно выложить около 1000 рублей", - уточнил он.

Проукраинские настроенные водители не спешат менять номера на машинах. "Остановят, посмотрим. Зачем мне этот цирк нужен?" - объяснил луганчанин, признав, что многие все-так бояться последствий и меняют автономера.

При этом украинские автономера не забирают. "Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не забирает, но ты можешь оформить еще и паспорт России", - добавил источник.

По информации LIGA.net, в городе стало больше заметно машин с номерами террористов по сравнению с весной этого года.

18 сентября сообщалось, что н а улицах Луганска в последние дни военной техники боевиков практически не видно.

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