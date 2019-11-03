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В районе Золотого-4 проходит разминирование территории - штаб

В районе Золотого-4 проходит разминирование территории - штаб - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС
03.11.2019, 18:44

Согласно графику, продлится оно до 9 ноября

В районе поселка Золотое-4 Луганской области в рамках разведения сил и средств начали разминирование дорог и обочин. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке.

По информации военных, там также проходит техническое обследование территории. Очищать ее от взрывоопасных предметов по графику планируют до 9 ноября.

Как уточнили в штабе, с начала суток 3 ноября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. По позициям бойцов ООС стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся, в том числе, в районе Золотого, но вне участка разведения, уточняется в сообщении.

С начала суток один украинский военнослужащий на Донбассе был ранен.

Смотрите видео: ВСУ показали позиции после разведения в Золотом

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