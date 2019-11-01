Штаб ООС объявил о завершении этапа разведения у Золотого-4

Дорога в Золотое (Фото: ОБСЕ)

В штабе Операции объединенных сил заявили о завершении 1 ноября этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4 Луганской области. Об этом говорится в вечерней сводке.

Военные подчеркнули, что разведение завершено зеркально - с обеих сторон. "Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в случае угрозы жизни, здоровью военных, захвата территории или проникновения вражеских диверсантов силы ООС дадут адекватный ответ и откроют огонь.

С начала текущих суток в зоне боевых действий боевики пять раз нарушили прекращение огня, стреляя по позициям Объединенных сил из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В рядах украинских бойцов потерь не зафиксировано, заявили в штабе.

29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.

"зафиксировали неделю "тишины" Весь процесс разведения может продлиться до 30 дней.

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