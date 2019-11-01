Минобороны: Разведение войск в Золотом практически завершено

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)

О завершении разведения войск в Золотом заявил сегодня на брифинге министр обороны Андрей Загороднюк.

Отвечая на вопрос журналистки, на каком этапе находится разведение войск в Золотом, Загороднюк сказал: "Сейчас оно практически завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел. МВД нам постоянно дает отчеты, каким образом это происходит. Это абсолютно безопасная территория, они это гарантируют".

29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.

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