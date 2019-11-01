Разведение. Что происходит в Золотом и Катериновке - фото, видео

Все дороги и подъезды к поселку Золотое-4 Луганской области перекрыли патрули полицейских, которые дежурят здесь днем ​​и ночью. Об этом сообщает Радио Свобода.

Передвигаться журналистам машиной запретили.

В поселке расположена шахта Родина - фактически единственное место работы для местных жителей. Сейчас в селе проживает 526 человек. До войны, говорят, было более тысячи.

"В селе много военных, нацгвардейцев и полиции, патрулирующих улицы. Одна из причин - присутствие здесь ветеранов-добровольцев полка Азов, которые выступают против отвода войск", - отмечается в сообщении.

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В самом поселке местные разделились на два лагеря - "за разведение" и "категорически против".

71-летняя местная жительница Любовь Семеновна показала последствия обстрела ее дома из стрелкового оружия пару дней назад (28 октября). Пули калибра 7,62 перебили стены и крышу. "Песик пережил попадания мины в летнюю кухню женщины. Собаку отбросило взрывной волной. От кухни не осталось ничего", - уточнили журналисты.

На высотах за селом расположены запасные позиции второй линии обороны украинской армии.

Сейчас украинские военные, которые держат оборону перед поселком Золотое-4, не отходят со своих позиций. Участок разведения № 2 располагается между поселками Золотое-4 и Луганское (№1 - это Станица Луганская).

ОБСЕ наблюдает за процессом разведения войск у въезда в Катериновку. Четыре раза в день из поселка в Лисичанск ходит автобус.

29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения .

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Фото: radiosvoboda.org