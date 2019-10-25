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Аваков ответил на призывы в США отнести полк Азов к террористам

Аваков ответил на призывы в США отнести полк Азов к террористам - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.10.2019, 10:08

Министр заверил американских коллег, что информационные кампании против боевого подразделения Нацгвардии - это "знак качества его борьбы за Украину"

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал сообщения о якобы нацистской идеологии в полку Азов "позорной кампанией" и попыткой дискредитации спецподразделения НГУ. Об этом он сказал на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя скандал с открытым письмом некоторых членов Конгресса об Азове.

Глава МВД заверил дипломата, что эти сообщения - "преднамеренная попытка дискредитировать подразделение и Нацгвардию, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию государства в мире".

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Справка. В середине октября 2019-го 40 конгрессменов-демократов подписали обращение к Госдепу с требованием внести полк Азов в список иностранных террористических организаций. В полку ответили, обвинив подписантов в информатаке на Украину и назвав "полной чушью" слова из письма о том, что крайстчерчский убийца якобы тренировался в Азове (в его "манифесте" этого на самом деле нет, хотя конгрессмены об этом прямо пишут, - ред.).

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пропаганда дезинформация Азов
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