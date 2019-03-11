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11.03.2019, 15:30

Билецкий: Порошенко готовит устранение лидеров Нацкорпуса

Билецкий: Порошенко готовит устранение лидеров Нацкорпуса - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Никаких доказательств этого депутат не предоставил, заявив, что данная информация "инсайдерская"

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Лидер партии Национальный корпус, депутат Андрей Билецкий, заявил, что президент Петр Порошенко якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения" и роспуск полка Нацгвардии Азов. Об этом Билецкий сказал сегодня на пресс-конференции.

Лидер Нацкорпуса собрал журналистов, чтобы прокомментировать недавние столкновения националистов с полицией на Банковой в Киеве и на митинге президента в Черкассах.

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По словам Билецкого, Нацкорпус выступил против "той клептократической системы, которую построил в оборонной сфере президент Порошенко".

На это, по "инсайдерской информации" Билецкого, Порошенко якобы решил ответить "так же, как и предыдущий режим: посадками, репрессиями, угрозами".

"И если они будут идти этим путем, то со стопроцентной уверенностью говорить, что они и закончат так, как предыдущий режим", - сказал Билецкий.

По словам депутата, против Нацкорпуса хотят открыть дело как против преступной организации.

"Осуществляется большое давление на ГБР. Вчера шли, торги, вызовы ГБР-овцев в Администрацию президента с тем, чтобы открыть дело по преступной организации. То есть теперь Национальный корпус, бывшие азовцы и так далее будут преступной организацией", - сказал Билецкий.

Также он заявил, что президент якобы намерен распустить полк Азов.

"Порошенко так же намерен мстить… полку Азов. Сейчас ведется активная разработка вопроса, как распустить (полк Азов)", - сказал Билецкий.

Кроме того, по словам националиста, власть готовит физическое устранение лидеров "азовского движения".

"Они также готовят физические нападения и всерьез говорят о физическом устранении лидеров движения… Заказчиком этой истории выступает Порошенко, исполнителем выступает Виктор Кононенко с псевдо Латыш, это сотрудник СБУ…", - заявил Билецкий.

9 марта в Черкассах произошли столкновения представителей Национального корпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Пострадали 15 правоохранителей, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал "недопустимыми".

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве ранены были трое правоохранителей.

В партии Блок Петра Порошенко Солидарность заявляют, что за столкновениями Нацкорпуса с полицией 9 марта в Черкассах "стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

Читайте также: "Хотели хардкора". Зачем Нацкорпус устроил побоище в Черкассах

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Теги: петр порошенко, Азов, андрей билецкий, нацкорпус, олег гладковский
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