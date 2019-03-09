Столкновения в Черкассах: 15 полицейских ранены – видео, фото

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Сначала сообщалось о 10 раненых правоохранителях, позже уточнили, что их 15

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В Черкассах на акции протеста во время приезда в город президента Петра Порошенко произошли столкновения между представителями Национального корпуса и полицией, сообщает пресс-служба МВД.

Десять правоохранителей пострадали, в том числе, глава ГУНП в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый – ему рассекли лицо.

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Фото: пресс-служба МВД

Как уточняют в МВД, участники акции пытались заблокировать кортеж президента и "начали провоцировать на драку прохожих и полицию…активисты попытались прорваться на сцену, используя пиротехнику".

"Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо!", - заявил в своем Facebook глава МВД Арсен Аваков.

В полиции позже уточнили, что пострадавших правоохранителей уже 15. Пятерым из них оказана медицинская помощь на месте, 10 – обратились в медучреждения.

Полиция открыла уголовное дело по факту угрозы или насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и по факту хулиганства.

Ранее сегодня во время акции у здания Администрации президента в Киеве ранены были трое правоохранителей.

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Теги: столкновения, Черкассы, нацкорпус
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