Столкновения под АП: пострадали трое правоохранителей – видео

На акции у здания Администрации президента произошли столкновения между участниками акции Национального корпуса и правоохранителями, сообщает пресс-служба полиции.

"Участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применяли пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения пострадали свое полицейских и нацгвардеец. Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали. Открыто уголовное производство.

8 марта в Киеве на Михайловской площади во время акции Марш за права женщин полиция предотвратила драку. Троих мужчин задержали.

Видео: Радио Свобода