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10.03.2019, 09:59

За столкновениями в Черкассах стоят пророссийские реваншисты: БПП

За столкновениями в Черкассах стоят пророссийские реваншисты: БПП - Фото
09.03.2019ogpnazkorpus2

В партии Блок Петра Порошенко Солидарность заявили, что олигархи-беглецы хотят окунуть Украину в хаос и свергнуть власть

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В партии Блок Петра Порошенко Солидарность заявляют, что за столкновениями представителей Национального корпуса с полицией 9 марта в Черкассах "стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы" с целью "свержения демократической проевропейской власти", чтобы "окунуть Украину в хаос". Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

"За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", - заявили в БПП.

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Политсила потребовала "наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах", а также "остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности".

У Порошенко отметили, что так работает "российская машина пропаганды".

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Вчера, 9 марта, в Черкассах произошли столкновения представителей Национального корпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Пострадали 15 правоохранителей, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал "недопустимыми".

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве ранены были трое правоохранителей.

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Теги: петр порошенко, БПП, столкновения, митинг, Черкассы, нацкорпус
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