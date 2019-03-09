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09.03.2019, 22:47

Геращенко – о драке в Черкассах: Титушки преследуют президента

Геращенко – о драке в Черкассах: Титушки преследуют президента - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер парламента назвала произошедшее "сценарием дестабилизации и попытки влияния на избирательный процесс, срыва выборов"

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Раньше титушки преследовали оппозицию, теперь переодетые титушки преследуют президента, заявила в своем Facebook вице-спикер Рады Ирина Геращенко, комментируя столкновения представителей Национального корпуса с полицией в Черкассах во время визита в город президента Петра Порошенко.

"Я возмущена проокацией, устроенной неизвестными молодыми людьми в моих родных Черкассах, в 205 годовщину дня рождения Шевченко", - написала она.

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Геращенко также заявила, обращаясь к МВД, что "в европейской столице суд Линча и файеры не подменяют расследования и правосудия" и произошедшее – это "сценарий дестабилизации и попытки влияния на избирательный процесс, срыва выборов".

Ранее сегодня сообщалось, что в Черкассах во время столкновений пострадали 15 правоохранителей.

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Теги: Ирина Геращенко, Черкассы, нацкорпус
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