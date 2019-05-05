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05.05.2019, 18:15

Вольные духом и сердцем. Подразделению Азов исполнилось пять лет

Вольные духом и сердцем. Подразделению Азов исполнилось пять лет - Фото
Фото: пресс-служба МВД

Азов был сформирован из добровольцев в мае 2014-го в Мариуполе

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4 мая исполнилось пять лет со дня основания подразделения специального назначения Азов. В связи с этим пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала в Twitter поздравление.

Азов - линейное подразделение специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии. Сформировано было из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе. В сентябре -  развернуто в полк, в ноябре - переведено в состав Нацгвардии.

Ранее сегодня к годовщине победного боя украинских военных (Нацгвардии, ВСУ и СБУ) против российской гибридной армии под руководством экс-террориста Игоря Гиркина у населеного пункта Семеновка в Донбассе обнародован 26-минутный фильм "Семеновка. 5 мая".

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Теги: Азов
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