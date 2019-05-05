Вольные духом и сердцем. Подразделению Азов исполнилось пять лет

4 мая исполнилось пять лет со дня основания подразделения специального назначения Азов. В связи с этим пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала в Twitter поздравление.
"Азову" 5 років, вони повні мужності та звитяги!— МВС України (@MVS_UA) 5 травня 2019 р.
Вільні духом, вільні серцем з Днем народження! pic.twitter.com/moqx44AniM
Азов - линейное подразделение специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии. Сформировано было из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе. В сентябре - развернуто в полк, в ноябре - переведено в состав Нацгвардии.
Ранее сегодня к годовщине победного боя украинских военных (Нацгвардии, ВСУ и СБУ) против российской гибридной армии под руководством экс-террориста Игоря Гиркина у населеного пункта Семеновка в Донбассе обнародован 26-минутный фильм "Семеновка. 5 мая".