Вольные духом и сердцем. Подразделению Азов исполнилось пять лет

Фото: пресс-служба МВД

4 мая исполнилось пять лет со дня основания подразделения специального назначения Азов. В связи с этим пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала в Twitter поздравление.

"Азову" 5 років, вони повні мужності та звитяги!

Вільні духом, вільні серцем з Днем народження! pic.twitter.com/moqx44AniM Реклама 5 травня 2019 р.

Азов - линейное подразделение специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии. Сформировано было из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе. В сентябре - развернуто в полк, в ноябре - переведено в состав Нацгвардии.

Ранее сегодня к годовщине победного боя украинских военных (Нацгвардии, ВСУ и СБУ) против российской гибридной армии под руководством экс-террориста Игоря Гиркина у населеного пункта Семеновка в Донбассе обнародован 26-минутный фильм "Семеновка. 5 мая".