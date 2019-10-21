Конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористами

Полк Азов (Иллюстративное фото - azov.org.ua)

40 членов Конгресса США подписали обращение к Государственному секретарю США Майклу Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации из Швеции и Великобритании в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на письмо конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения.

Обращение подписали 39 конгрессменов из разных штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

Конгрессмены считают, что между "Азовом" и террористом, устроившим стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2019 года, существует связь.

В список иностранных террористических организаций, куда требуют включить полк "Азов", входят Аль-Каида, ИГИЛ, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие.

В этот перечень включают иностранные организации, которые вовлечены или имеют намерения присоединиться к терроризму, а также представляющие угрозу для граждан, нацбезопасности, международных отношений или экономических интересов США.

феврале журналисты Bellingcat обвинили Национальный корпус в связях с американскими экстремистами с целью "продвижения своей международной программы". В Нацкорпусе заявили, что это неправда и попытка очернить движение.

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