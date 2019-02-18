Bellingcat VS Нацкорпус: обвинение СМИ и ответ националистов

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Журналисты Bellingcat обвинили Национальный корпус в связях с американскими экстремистами с целью "продвижения своей международной программы". В Нацкорпусе говорят - это неправда и попытка очернить движение.

"Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию Азова, сказал Bellingcat, что движение искало "всех потенциальных сторонников" и "потенциальных лоббистов" в США, и надеялось" наладить контакты с американскими военными", - сказано в статье.

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В публикации Bellingcat ссылается на подкасты радио, фотографии, записи фигурантов раследования в соцсетях и приводят их комментарии авторам.

В материале, например, сказано, что члены Нацкорпуса контактировали с ныне покойным Андреем Онещуком - членом насильственной американской неонацистской организации Atomwaffen Division. Кроме того, в списке "контактов" - Rise Above Movement и American alt-right. В публикации также сказано, что в 2016 году Нацкорпус поддерживал усилия норвежского "национал-социалистического революционера" Иоахима Фурхольма по привлечению националистов из США для участия в войне против РФ в Донбассе, чтобы использовать полученный боевой опыт в США. В комментарии Bellingcat Фурхольм отрицал "прямую работу по найму людей или чего-то в этом роде". Также в статье идет речь о вероятных ветеранах США, которые сейчас находятся в Украине и заинтересованы в деятельности Нацкорпуса.

В Нацкорпусе LIGA.net заявили, что публикация Bellingcat - "набор страшилок, клише и стереотипов". По словам спикера НК Романа Чернышева, журналисты пытаются "очернить азовское движение", смешивая в публикации полк Азов и партию Нацкорпус. "Да, лидер один - Андрей Билецкий, но полк и партия не связаны между собой", - сказали в НК.

В публикации сказано, что журналисты поговорили с "международным секретарем Нацкорпуса" Еленой Семенякой при подготовке материала. Она, в частности, подтвердила участие Фурхольма в митинге под Радой, где требовали упрощения легализации иностранных добровольцев. Также она сказала, что ему предлагали вступить в ряды полка Азов, но отказались от этой затеи из-за "неопределенности его правового статуса".

В Нацкорпусе ответили, что международный отдел действительно возглавляет Семеняка - она принимает участие в конференциях от имени Нацкорпуса и продвигает идеи партии - в первую очередь, идею Интермариума (концепция Балто-Черноморского союза с ядром в виде Украины и Польши). Но эта идея "вообще никакого отношения ни к США, ни к американцам не имеет", говорят в Нацкорпусе, заявляя об отсутствии контактов с экстремистами.

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