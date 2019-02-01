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01.02.2019, 14:33

Полк "Азов" вернулся на передовые рубежи в Донбасс: фото

Полк "Азов" вернулся на передовые рубежи в Донбасс: фото - Фото
Фото: azov.org.ua

В подразделении уверены, что самые выдающиеся битвы "Азова" еще впереди

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Отдельный отряд специального назначения Нацгвардии "Азов" вернулся на линию разграничения в Донбассе, где будет выполнять боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

"Позади более трех лет титанических тренировок, десятки боевых выходов и масштабных учений, освобожденные города и поселки и полная уверенность в том, что самые выдающиеся битвы "Азова" еще впереди", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе полка подтвердили информацию о том, что бойцы подразделения отправились в зону проведения операции объединенных сил.

"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - сказано в сообщении.

В полку отметили, что впервые за все время конфликта подразделение Нацгвардии "встало на защиту Украины на "нуле".

"Уверены, что впереди всех нас ждет победа, и бойцы "Азова" сделают все для ее приближения!" – подытожили в пресс-службе подразделения.

Согласно сводке штаба ООС, в течение прошедших суток, в период с 00:00 до 18:00, боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. В одном из обстрелов они применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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Теги: война, Донбасс, передовая, Азов, полк
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