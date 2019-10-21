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В "Азове" обвинили американских конгрессменов в атаке на Украину

В "Азове" обвинили американских конгрессменов в атаке на Украину - Фото
Фото: azov.org.ua
21.10.2019, 19:23

В полку заявили, что конгрессмены приравняли к террористам все украинские подразделения, которые защищали Украину на Донбассе

В полку Нацгвардии "Азов" назвали "информационной атакой на Украину" требование 40 членов Конгресса США внести подразделение в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

Сегодня сообщалось, что 40 членов Конгресса США от Демократической партии подписали обращение к Государственному секретарю Майклу Помпео с требованием внести полк Азов и две праворадикальные организации из Швеции и Великобритании в список иностранных террористических организаций.

В "Азове" заявили, что полк "является одним из самых известных и самых боеспособных украинских подразделений". Он принимал активное участие в боях на Донбассе. Освобождая украинские города от оккупантов.

В полку считают, что, приравнивая "Азов" к террористам, конгрессмены приравняли к террористам все другие подразделения, которые защищали Украину на фронте.

Якобы причастность полка к теракту в новозеландском Крайстчерче в "Азове" назвали "полной чушью".

Между тем, в своем обращении к Помпео конгрессмены заявили, что между "Азовом" и террористом, устроившим стрельбу в Крайстчерче, "существует связь".

Как известно, в федеральном бюджете США запрещается финансирование украинского полка "Азов". Член палаты представителей Ро Ханна объяснил это тем, что в Конгрессе США якобы считают членов полка "неонацистами".

Австралийский неонацист Брентон Таррант, который участвовал в массовом убийстве людей в Крайстчерче, в своем "манифесте" написал, что был в Украине.

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терроризм нацгвардия конгресс Азов
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