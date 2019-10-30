В штабе уточнили, сколько продлится процесс разведения в Золотом

Дорога в поселок Золотое (Фото: ОБСЕ)

Разведение сил и средств в районе Золотого-4 продлится до 30 дней, в частности, из-за предстоящего разбора фортификационных сооружений. Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев, передает hromadske.

Он сообщил, что с момента начала разведения на его участке обстрелов не зафиксировано. На отведение войск, по словам Агеева, уйдет трое суток, однако сам процесс может затянуться до 30.

"Потому что после этого будут разбирать позиции, разбирать фортификационные сооружения, это довольно длительный процесс", - пояснил представитель штаба.

Вчера стало известно о начале разведения сил в Золотом. За ним наблюдают представители ОБСЕ при помощи патрулей и беспилотников.

Позже в штабе пояснили, почему разведение началось, несмотря на информацию об обстрелах.

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