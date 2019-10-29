Разведение в районе Золотого будет продолжаться трое суток

Владимир Кравченко (фото - Facebook ОК Північ)

Разведение сил и средств в районе Золотого Луганской области будет проходить в течение трех суток. Об этом на брифинге заявил командующий операцией объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, после разведения сил местные жители не останутся без защиты - свои функции будут выполнять представители полиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, представители СЦКК и военные из отдела гражданско-военного сотрудничества.

При этом Кравченко отметил, что ВСУ в случае каких-либо провокационных действий боевиков готовы предоставить защиту гражданскому населению.

Сегодня, 29 октября, в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск.

Разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 4-5 ноября.