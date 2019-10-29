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Разведение в районе Золотого будет продолжаться трое суток

Разведение в районе Золотого будет продолжаться трое суток - Фото
Владимир Кравченко (фото - Facebook ОК Північ)
29.10.2019, 18:47

По словам командующего ООС, после разведения сил местные жители не останутся без защиты

Разведение сил и средств в районе Золотого Луганской области будет проходить в течение трех суток. Об этом на брифинге заявил командующий операцией объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, после разведения сил местные жители не останутся без защиты - свои функции будут выполнять представители полиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, представители СЦКК и военные из отдела гражданско-военного сотрудничества.

При этом Кравченко отметил, что ВСУ в случае каких-либо провокационных действий боевиков готовы предоставить защиту гражданскому населению.

Сегодня, 29 октября, в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск.

Разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 4-5 ноября.

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оос Золотое разведение владимир кравченко
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