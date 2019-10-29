Обстрелы и разведение сил. Штаб объяснил информацию по Золотому

Поселок Золотое-4 (Фото: Скриншот видео Радио Свобода)

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил пояснили, почему в Золотом началось разведение войск, несмотря на недавнюю информацию об обстрелах.

Военные уточняют, что обстрелы фиксируют как они, так и мониторинговая миссия ОБСЕ - но при помощи видеокамер, установленных по линии разграничения.

Комментируя свою же информацию об обстреле участка разведения 26 октября, в штабе заявили, что этот факт ОБСЕ не подтвердила. Что касается пяти вчерашних вражеских обстрелов, то они, утверждают в штабе, были произведены вне участка разведения в Золотом.

Как известно, основным требованием для начала разведения сил и средств является семидневный режим тишины на участке.

Читайте также: Золотое. Аваков заявил, что полиция готова к провокациям боевиков