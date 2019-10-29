Обстрелы и разведение сил. Штаб объяснил информацию по Золотому

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил пояснили, почему в Золотом началось разведение войск, несмотря на недавнюю информацию об обстрелах.
Военные уточняют, что обстрелы фиксируют как они, так и мониторинговая миссия ОБСЕ - но при помощи видеокамер, установленных по линии разграничения.
Комментируя свою же информацию об обстреле участка разведения 26 октября, в штабе заявили, что этот факт ОБСЕ не подтвердила. Что касается пяти вчерашних вражеских обстрелов, то они, утверждают в штабе, были произведены вне участка разведения в Золотом.
Как известно, основным требованием для начала разведения сил и средств является семидневный режим тишины на участке.
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