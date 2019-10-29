Золотое. Аваков заявил, что полиция готова к провокациям боевиков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет о готовности полиции к возможным провокациям боевиков из-за разведения сил в поселке Золотое Луганской области, передает пресс-служба МВД.
По его словам, круглосуточную охрану поселка полицией усилили бойцами Нацгвардии. В МВД заверяют, что сейчас ситуация в Золотом спокойная и контролируемая.
"У МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, у МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу", - заверил Аваков.
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