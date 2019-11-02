ВСУ показали позиции после разведения в Золотом: видео

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Вчера СММ ОБСЕ провела верификацию зеркального разведения

Журналисты посетили участок разведения №2 вблизи Золотого-4 Луганской области, где осмотрели позиции украинских военных, которые те заняли после трехдневного этапа отвода сил и средств. Радио Свобода опубликовала видеорепортаж.

"Три дня мы разводили войска из определенных мест на те места, которые подготовлены. И вы могли сегодня в этом убедиться. Что они именно подготовлены, что личный состав не брошен, не выведен в поля в необорудованные места, как некоторые там заявляли" – сказал генерал-майор Олег Микац.

Также он отметил, что вчера СММ ОБСЕ провела верификацию зеркального разведения, и было подтверждение, что разведение фактически произошло.

По словам генерал-майора угрозы для местного населения нет.

"Мы пригласили вас сюда, чтобы показать и через вас доказать обществу, что никакой угрозы для местного населения после разведения не существует", - сказал Микац.

Вчера, 1 ноября, в штабе Операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4

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Теги: ВСУ, Донбасс, Золотое, разведение
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