Война на Донбассе. В ООН назвали число жертв среди гражданских

Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook

В результате агрессии России на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей. такие данные опубликовала в Twitter Организация объединенных наций.

Отмечается, что за пять лет войны около 9000 гражданских получили ранения или были травмированы.

Сообщается, что 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами и 3,5 млн нуждаются в помощи.

Также в ООН пишут, что в результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам.

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