Полиция показала, как проходит патрулирование Золотого-4: видео

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Замглавы Нацполиции заявил, что усилия полицейских в зоне разведения сил направлены на "обеспечение правопорядка и охрану общественного спокойствия"

К службе в районе разведения войск в Золотом-4 привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на слова заместителя главы НПУ Вадима Трояна

Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники Нацполиции Луганской области и приданных сил несут службу в усиленном режиме. 

Установлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе моментально принимаются решения по корректировке сил и средств, привлеченных к охране правопорядка. 

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из села, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественное спокойствие", - заявил Троян. 

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Теги: Нацполиция, вадим троян, Золотое-4, разведение сил
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