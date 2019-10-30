В зоне ООС вводят "желтый" режим: что это значит?

Иллюстративное фото: ЕРА

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) введен "желтый" режим. Об этом сообщает штаб ООС.

По данным штаба, режим был введен 28 октября по приказу командира объединенных сил.

Пребывание и перемещение лиц совершается при наличии документов, что удостоверяют личность, при этом совершается досмотр личных вещей и транспортных средств.

Смотрите также: Штаб ООС показал начало разведения в Золотом: видео

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов имеют на период действия "желтого" режима ряд специальных полномочий:

- Применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, которые совершили и совершают правонарушения или другие действия, что препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению ООС;

- Проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае их отсутствия - задерживать для установления личности;

- Совершать досмотр граждан, их вещей и транспортных средств;

- Входить (проникать) в жилые и другие помещения, земельные участки, территорию и помещения предприятий, учреждений и организаций.

Со всеми остальными правилами на этот период можно ознакомиться по ссылке.

Вчера глава МИД заявил о начале разведения в Золотом. Сначала в штабе опровергли эту информацию, а затем подтвердили.

Читайте также: Замкомандующего ООС о разведении войск: Сдавать позиции не будем