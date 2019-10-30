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В зоне ООС вводят "желтый" режим: что это значит?

В зоне ООС вводят "желтый" режим: что это значит? - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
30.10.2019, 13:54

В штабе сообщают, что режим введен 28 октября по приказу командира объединенных сил

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) введен "желтый" режим. Об этом сообщает штаб ООС. 

По данным штаба, режим был введен 28 октября по приказу командира объединенных сил. 

Пребывание и перемещение лиц совершается при наличии документов, что удостоверяют личность, при этом совершается досмотр личных вещей и транспортных средств. 

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Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов имеют на период действия "желтого" режима ряд специальных полномочий:

- Применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, которые совершили и совершают правонарушения или другие действия, что препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению ООС;

- Проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае их отсутствия - задерживать для установления личности;

- Совершать досмотр граждан, их вещей и транспортных средств;

- Входить (проникать) в жилые и другие помещения, земельные участки, территорию и помещения предприятий, учреждений и организаций. 

Со всеми остальными правилами на этот период можно ознакомиться по ссылке.

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