Штаб ООС показал начало разведения в Золотом: видео

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На видео представители миссии ОБСЕ переписывают серийные номера личного оружия украинских бойцов

В штабе операции объединенных сил показали видео начала процесса отвода войск на участке возле Золотого Луганской области.

"Начало процесса разведения сил и средств на участке №2 у населенного пункта Золотое-4 Луганской области", - говорится в комментарии к видео.

На записи украинские военные в присутствии наблюдателей миссии ОБСЕ грузятся в машины.

Также зафиксировано, как представители миссии переписывают серийные номера личного оружия бойцов.

Сегодня, 29 октября, в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск. Оно будет продолжаться трое суток. В штабе ООС заверяют, что местные жители не останутся без защиты.

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Теги: обсе, Золотое, отвод, разведение
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