МИД Литвы назвал Россию главным препятствием к миру на Донбассе

Линас Линкявичюс (Фото: МИД Литвы)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия своими действиями препятствует мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что разведение сил в районе Золотого, которое проходит сейчас - это чувствительный момент. А перемирие на Донбассе, напоминает глава МИД Литвы, снова не соблюдается.

"Все это как бы отодвигается и сразу же критика со стороны России, что невозможно договариваться. К этому надо с одной стороны привыкнуть, с другой - очень твердо держаться. Самое большое препятствие этому процессу - то, что Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником этого конфликта. Хотя официально они таким не считаются", - сказал он.

При этом он констатировал, что РФ, несмотря на обещания помощи в урегулировании ситуации, делает наоборот.

Ранее Линкявичюс заявил, что Запад недооценивает инфомационное влияние со стороны России. Он также не исключил, что РФ может вмешаться в выборы в Литве.

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