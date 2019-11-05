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МИД Литвы назвал Россию главным препятствием к миру на Донбассе

МИД Литвы назвал Россию главным препятствием к миру на Донбассе - Фото
Линас Линкявичюс (Фото: МИД Литвы)
05.11.2019, 21:36

Линкявичюс раскритиковал дейстия РФ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия своими действиями препятствует мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что разведение сил в районе Золотого, которое проходит сейчас - это чувствительный момент. А перемирие на Донбассе, напоминает глава МИД Литвы, снова не соблюдается. 

"Все это как бы отодвигается и сразу же критика со стороны России, что невозможно договариваться. К этому надо с одной стороны привыкнуть, с другой - очень твердо держаться. Самое большое препятствие этому процессу - то, что Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником этого конфликта. Хотя официально они таким не считаются", - сказал он.

При этом он констатировал, что РФ, несмотря на обещания помощи в урегулировании ситуации, делает наоборот.

  • Ранее Линкявичюс заявил, что Запад недооценивает инфомационное влияние со стороны России. Он также не исключил, что РФ может вмешаться в выборы в Литве.

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