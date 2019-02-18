Линкявичюс: Запад недооценивает информационное влияние России

Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой. Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в понедельник, 18 февраля, пишет Deutsche Welle.
"Европа должна усерднее готовиться к отражению информационной войны из России", -подчеркнул он.
По мнению министра, Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние России".
"Было бы наивно полагать, что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в широких масштабах", - подчеркнул Линкявичюс.
Глава МИД Литвы высказался в поддержку жесткой санкционной политики против России. По словам министра, отсутствие ясной позиции по России "провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям".
25 ноября 2018 года Линкявичюс осудил атаку России на Украину в Черном море.