Линкявичюс: Запад недооценивает информационное влияние России

Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)

Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой. Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в понедельник, 18 февраля, пишет Deutsche Welle.

"Европа должна усерднее готовиться к отражению информационной войны из России", -подчеркнул он.

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По мнению министра, Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние России".

"Было бы наивно полагать, что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в широких масштабах", - подчеркнул Линкявичюс.

Глава МИД Литвы высказался в поддержку жесткой санкционной политики против России. По словам министра, отсутствие ясной позиции по России "провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям".

25 ноября 2018 года Линкявичюс осудил атаку России на Украину в Черном море.