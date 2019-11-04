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Разведение сил. В штабе рассказали о ситуации в Золотом - фото

Разведение сил. В штабе рассказали о ситуации в Золотом - фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
04.11.2019, 11:46

В Золотом появились мобильные блокпосты

В Золотом Луганской области украинские военные и полиция продолжают нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщили сегодня в штабе операции объединенных сил в Facebook.

"Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют улицы Золотого-4. Также в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка", - отметили в штабе.

Местные жители констатируют отсутствие нарушения режима прекращения огня.

"Сейчас уже около десяти дней у нас спокойно, мы нарадоваться не можем, даже не верится", - рассказала жительница Золотого-4 Анна Михайловна.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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ВСУ фото Золотое нацгвардия разведение
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