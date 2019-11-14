Самый "старый" конфликт в мире. ООН о гибридной войне на Донбассе

В ООН назвали гибридную войну на Донбассе самым "старым" конфликтом в мире, поскольку 30% из тех, кто нуждаются в помощи, пожилые люди. Об этом говорится в сообщении Организации объединенных наций в Twitter.
По данным ООН, более 560 000 пожилых людей не получают пенсию "из-за бюрократических препонов", а 1,4 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.
- 13 ноября сообщалось, что в результате агрессии России на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.
- В ООН отмечали, что в результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам.