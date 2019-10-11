В госпитале Днепра умер раненый сапер морской пехоты: видео

В Днепре от полученных в зоне боевых действий в Донбассе ранений умер сапер морской пехоты Вячеслав Кубрак. Об этом сообщается в Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Отмечается, что командир инженерно-саперного взвода прапорщик Вячеслав Кубрак 8 октября во время выполнения боевого задания в районе ООС получил минно-взрывное ранение.
Его привезли в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Врачи трое суток боролись за его жизнь.
В бригаде опубликовали сюжет, посвященный службе саперов с участием Вячеслава Кубрака, который Военное телевидение сделало в 2017 году.
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