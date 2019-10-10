Украина в ОБСЕ: с июля в Донбассе погибли 26 военных

В районе боевых действий в Донбассе с момента начала действия последнего перемирия погибли 26 украинских военнослужащих, 75 были ранены. Об этом сообщил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании совета ОБСЕ, пишет Укринформ.
Дипломат подчеркнул, что все эти потери Украина понесла в результате обстрелов со стороны российских гибридных войск. Он указал на то, что отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждают рост числа обстрелов и использования запрещенного минскими соглашениями вооружения.
"Это свидетельствует об устойчивой неспособности России выполнять собственные обязательства относительно касающихся безопасности положений Минских соглашений", - пояснил Цымбалюк.
Ранее заместитель Цымбалюка Игорь Лоссовский во время другого заседания в ОБСЕ сообщил, что в период с 21 июля по 29 сентября российские "гибриды" 842 раза нарушили перемирие, в 158 случаях они применили запрещенное вооружение.
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