Украина в ОБСЕ: с июля в Донбассе погибли 26 военных

Фото: пресс-центр штаба АТО

В районе боевых действий в Донбассе с момента начала действия последнего перемирия погибли 26 украинских военнослужащих, 75 были ранены. Об этом сообщил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

Дипломат подчеркнул, что все эти потери Украина понесла в результате обстрелов со стороны российских гибридных войск. Он указал на то, что отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждают рост числа обстрелов и использования запрещенного минскими соглашениями вооружения.

"Это свидетельствует об устойчивой неспособности России выполнять собственные обязательства относительно касающихся безопасности положений Минских соглашений", - пояснил Цымбалюк.

Ранее заместитель Цымбалюка Игорь Лоссовский во время другого заседания в ОБСЕ сообщил, что в период с 21 июля по 29 сентября российские "гибриды" 842 раза нарушили перемирие, в 158 случаях они применили запрещенное вооружение.

21 июля в Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие, которое сразу же было нарушено террористами.

Сегодня Украина понесла очередную потерю в Донбассе - от вражеских обстрелов погиб украинский боец-морпех Юрий Волк.

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