Война. Со вчерашнего вечера на востоке погиб солдат

С 18:00 вчерашнего дня на фронте в Донбассе во время обстрела со стороны оккупационной российской армии погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня утром сообщили в штабе операции объединенных сил.
Там не уточнили, когда именно случилась безвозвратная потеря.
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Подробности - имя погибшего воина, где он служил и на каком участке фронта произошла трагедия, будут добавлены в военную хронику LIGA.net, когда эта информация станет публичной.
Еще один боец ООС за прошлые сутки получил ранения.