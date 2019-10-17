Война. Со вчерашнего вечера на востоке погиб солдат

Фото: пресс-служба Минобороны

С 18:00 вчерашнего дня на фронте в Донбассе во время обстрела со стороны оккупационной российской армии погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня утром сообщили в штабе операции объединенных сил.

Там не уточнили, когда именно случилась безвозвратная потеря.

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Подробности - имя погибшего воина, где он служил и на каком участке фронта произошла трагедия, будут добавлены в военную хронику LIGA.net, когда эта информация станет публичной.

Еще один боец ООС за прошлые сутки получил ранения.