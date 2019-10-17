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Война. Со вчерашнего вечера на востоке погиб солдат

Война. Со вчерашнего вечера на востоке погиб солдат - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
17.10.2019, 07:19

Обстоятельства трагедии будут раскрыты позднее - после того, как штаб ООС уведомит о ней семью погибшего воина

С 18:00 вчерашнего дня на фронте в Донбассе во время обстрела со стороны оккупационной российской армии погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня утром сообщили в штабе операции объединенных сил. 

Там не уточнили, когда именно случилась безвозвратная потеря.

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Подробности - имя погибшего воина, где он служил и на каком участке фронта произошла трагедия, будут добавлены в военную хронику LIGA.net, когда эта информация станет публичной.

Еще один боец ООС за прошлые сутки получил ранения.

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потери война Донбасс
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