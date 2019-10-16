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Требование Украины распустить "ДНР/ЛНР" застало Кремль врасплох

Требование Украины распустить "ДНР/ЛНР" застало Кремль врасплох - Фото
Кремль (фото - ЕРА)
16.10.2019, 14:21

Секретарь российского президента Дмитрий Песков посетовал на "новые вводные от украинской стороны", отметив, что для Кремля они были "неожиданными"

В Кремле пока не могут определиться с реакцией на вчерашние принципиальные условия, которые на минской переговорной площадке выдвинула Украина для проведения выборов на ныне оккупированной территории Донбасса. Заявление секретаря президента РФ Владимира Путина по этому поводу опубликовал пропагандистский ресурс ТАСС.

Украина потребовала распустить террористический организации ЛНР/ДНР, демилитаризовать некоторые населенные пункты, перестать стрелять, а также вывести ОРДЛО из рублевой зоны.

"Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, уточнив, что неожиданные они якобы не только для официальной Москвы, но и для ФРГ с Францией.

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Он отметил, что ему по этому поводу "пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей". "Пока непонятно", - сказал секретарь Путина.

В Кремле настаивают, что минские соглашения "были парафированы представителями республик", хотя это не так: в комплексе мер нигде нет упоминания террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Де-факто это оккупационные администрации РФ в Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте колонку: Выборы по формуле или формула без выборов: ничто не определено

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