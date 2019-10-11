Путин: Зеленский не может развести войска из-за националистов

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин считает, что президент Владимир Зеленский не может обеспечить развод войск и техники в Донбассе якобы из-за националистов, которые хотят помешать этому. Об этом сообщает ТАСС.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины - ред.) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - заявил Путин.

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По словам российского президента, террористы якобы сигнализировали о готовности к разведению сил. По его мнению, власть Украины должна проявить "политическую волю".

9 октября на блокпосту в Кременной п роизошли столкновения между полицией и добровольцами, ветеранами.

роизошли столкновения между полицией и добровольцами, ветеранами. Позже полиция пропустила добровольцев и ветеранов через блокпост в Кременной.

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