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Путин: Зеленский не может развести войска из-за националистов

Путин: Зеленский не может развести войска из-за националистов - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
11.10.2019, 12:45

По мнению президента страны-агрессора, развод войск и техники в Донбассе невозможен якобы из-за действий националистов

Президент России Владимир Путин считает, что президент Владимир Зеленский не может обеспечить развод войск и техники в Донбассе якобы из-за националистов, которые хотят помешать этому. Об этом сообщает ТАСС

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины - ред.) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - заявил Путин. 

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По словам российского президента, террористы якобы сигнализировали о готовности к разведению сил. По его мнению, власть Украины должна проявить "политическую волю". 

  • 9 октября на блокпосту в Кременной произошли столкновения между полицией и добровольцами, ветеранами.
  • Позже полиция пропустила добровольцев и ветеранов через блокпост в Кременной.

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Владимир Зеленский владимир путин разведение войск
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