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Данные о погибшем вчера военном: он из одесской бригады – фото

Данные о погибшем вчера военном: он из одесской бригады – фото - Фото
Фото: dumskaya.net
18.12.2019, 11:21

Боец ВСУ Василий Лисицин – уроженец Кропивницкого. Вчера он погиб при обстреле со стороны оккупантов на Донбассе.

Погибший вчера на Донбассе военнослужащий Вооруженных Сил Украины – старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода (в/ч А0666, пгт Черноморское, Одесская область). Об этом сообщили в подразделении, показав фото воина.

Трагедия произошла 17 декабря около 19:00: военный получил смертельные ранения в результате вражеского обстрела. Где именно это произошло, не уточняется.

"Не простим. Не забудем", - пишут побратимы Лисицина.

Хроника необъявленной войны России против Украины доступна здесь. На днях в Минобороны озвучили потери боевиков с начала декабря 2019 года.

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потери 28 бригада Василий Лисицин
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