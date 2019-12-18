Данные о погибшем вчера военном: он из одесской бригады – фото

Фото: dumskaya.net

Погибший вчера на Донбассе военнослужащий Вооруженных Сил Украины – старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода (в/ч А0666, пгт Черноморское, Одесская область). Об этом сообщили в подразделении, показав фото воина.

Трагедия произошла 17 декабря около 19:00: военный получил смертельные ранения в результате вражеского обстрела. Где именно это произошло, не уточняется.

"Не простим. Не забудем", - пишут побратимы Лисицина.

Хроника необъявленной войны России против Украины доступна здесь. На днях в Минобороны озвучили потери боевиков с начала декабря 2019 года.