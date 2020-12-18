Непривычное от штаба ООС: украинские войска ударили в ответ на огонь оккупантов Донбасса

За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. В редком для нынешнего режима перемирия сообщении штаб операции объединенных сил подтвердил в утренней сводке: украинские войска "мгновенно" ударили в ответ. Обычно в период с конца июля 2020-го там пишут, что ВСУ "не отвечают на провокации врага".

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Наиболее "жарко" было вблизи Водяного в Приазовье, где боевики использовали в том числе артиллерию 122-го калибра, минометы 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. К вечеру начались обстрелы у Верхнеторецкого и Широкино.

"На многочисленные и прицельные обстрелы наши защитники ответили незамедлительно из гранатометов", – уточнили там.

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В пригороде Авдеевки снайпер ранил военнослужащего, сейчас состояние его здоровья "удовлетворительное", пишут в штабе.

18 декабря пока было тихо.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

Вчера боевики передали Украине тело военного ВСУ, который оказался на временно оккупированной территории. По данным СМИ, он был задушен.

Евгений Пилипенко

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