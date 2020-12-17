"Тишина" на Донбассе и строительство дорог. Украинцы назвали достижения года – опрос

Украинцы считают главным достижением 2020 года перемирие на Донбассе (51%) и строительство дорог (43%). Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы Рейтинг.

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Третьим по значимости достижением года респонденты назвали освобождение украинского бойца Нацгвардии Виталия Маркива из заключения в Италии (21%). Ниже представлены другие главные достижения года, которые представлены в опросе:

- Соглашение о политическом и экономическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией – 17%,

- программа "Доступные кредиты 5-7-9%" - 14%,

- запуск приложения ДІЯ – 13%

- открытие рынка земли – 9%,

- местные выборы – 7%,

- легализация игорного бизнеса – 5%.

При этом 13% респондентов посчитали, что в 2020 году не было никаких достижений.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности - не более 2,0%. Сроки проведения: 12-14 декабря 2020. Заказчик опроса не указан.

Станислав Стороженко

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