"Тишина" на Донбассе и строительство дорог. Украинцы назвали достижения года – опрос
Украинцы считают главным достижением 2020 года перемирие на Донбассе (51%) и строительство дорог (43%). Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы Рейтинг.
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Третьим по значимости достижением года респонденты назвали освобождение украинского бойца Нацгвардии Виталия Маркива из заключения в Италии (21%). Ниже представлены другие главные достижения года, которые представлены в опросе:
- Соглашение о политическом и экономическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией – 17%,
- программа "Доступные кредиты 5-7-9%" - 14%,
- запуск приложения ДІЯ – 13%
- открытие рынка земли – 9%,
- местные выборы – 7%,
- легализация игорного бизнеса – 5%.
При этом 13% респондентов посчитали, что в 2020 году не было никаких достижений.
Опрос проводился методом телефонных интервью среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности - не более 2,0%. Сроки проведения: 12-14 декабря 2020. Заказчик опроса не указан.
- В прошлом году украинцы сочли главным событием года освобождение моряков/узников из РФ. На втором и третьем месте оказались президентские выборы и парижский саммит,
- По данным исследования Центра Разумкова, 20% украинцев считают политиком года президента Владимира Зеленского и, вместе с тем, 42% находят его разочарованием 2020-го.
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