Местные выборы 2020 года. За кого голосовали в разных регионах Украины – инфографика

Больше других голосовали в западных регионах

За партии Европейская солидарность, За будущее и Батькивщину чаще всего голосовали избиратели на западе, Наш край собрал наибольшую поддержку в центре, а Слуга народа и ОПЗЖ получили наибольшее количество голосов на юге. Об этом говорится в исследовании Группы Рейтинг.

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Избиратели были наиболее активны на западе, наименее – на юге и востоке страны.

СН смогла занять лидирующие позиции (первые-третьи места) в 16 областях, Евросолидарность стала первой в четырех и Киеве. ОПЗЖ добилась высоких результатов в южных и восточных областях, а также в Сумской области.

За будущее показала наилучший результат на Волыни, также политсила добилась высоких позиций в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях. Батькивщина получила наибольшую поддержку в Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черновицкой областях и на Закарпатье.

В Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях победителями стали местные политсилы.

25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября прошел второй тур голосования на выборах мэров в некоторых городах.

СН, Евросолидарность и ОПЗЖ показали наилучший результат на этих местных выборах.

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Станислав Стороженко

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