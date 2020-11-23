Местные выборы 2020 года. За кого голосовали в разных регионах Украины – инфографика
23.11.2020, 12:18
День выборов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Больше других голосовали в западных регионах
За партии Европейская солидарность, За будущее и Батькивщину чаще всего голосовали избиратели на западе, Наш край собрал наибольшую поддержку в центре, а Слуга народа и ОПЗЖ получили наибольшее количество голосов на юге. Об этом говорится в исследовании Группы Рейтинг.
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Избиратели были наиболее активны на западе, наименее – на юге и востоке страны.
СН смогла занять лидирующие позиции (первые-третьи места) в 16 областях, Евросолидарность стала первой в четырех и Киеве. ОПЗЖ добилась высоких результатов в южных и восточных областях, а также в Сумской области.
За будущее показала наилучший результат на Волыни, также политсила добилась высоких позиций в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях. Батькивщина получила наибольшую поддержку в Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черновицкой областях и на Закарпатье.
Партия Наш край смогла занять высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, Свобода – в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Олега Ляшко – Черниговской, УДАР – в Киеве, Пропозиция – в Днепропетровской.
В Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях победителями стали местные политсилы.
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября прошел второй тур голосования на выборах мэров в некоторых городах.
- СН, Евросолидарность и ОПЗЖ показали наилучший результат на этих местных выборах.
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