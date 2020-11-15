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Местные выборы. В Украине стартовал второй тур выборов: что известно о кандидатах

15.11.2020, 09:15
Местные выборы. В Украине стартовал второй тур выборов: что известно о кандидатах - Фото
День выборов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Нового мэра будут избирать в семи городах, а местных депутатов – в 16 областях

Сегодня, 15 ноября, в Украине пройдет повторное голосование на выборах мэров и депутатов местных советов. Нового городского голову будут выбирать в семи городах Украины, сообщила пресс-служба ЦИК.

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Сегодня выбирать мэра будут жители городов: Сумы, Одесса, Херсон, Луцк, Краматорск, Каменец-Подольский и Украинка (Киевская область – ред.). Выбор необходимо будет сделать в пользу одного из двух кандидатов.

Луцк

 В Луцке украинцы будут выбирать между советником городского головы Игорем Полищуком от партии За майбутне и самовыдвиженцем, гендиректором Волыньстандартметрология Богданом Шибой.

Одесса

На кресло мэра претендуют нынешний голова Геннадий Труханов и нардеп ОПЗЖ Николай Скорик. 

Сумы

Во второй тур тут вышли действующий мэр Александр Лысенко от Батькивщины и председатель Сумского райсовета Вадим Акперов – Евросолидарность.

Краматорск 

Кандидатами на пост мэра стали самовыдвиженец и нынешний глава города Андрей Панков и директор по маркетингу и сбыту Энергомашспецстали, тоже самовыдвиженец Александр Гончаренко.

Херсон

Жители города смогут выбрать между главой Херсонской общественной ассоциации строителей и инвесторов Будинвестсоюз Владимиром Сальдо и заместителем руководителя парламентского комитета по аграрной и земельной политике группы За майбутне Игорем Колыхаевым. 

Каменец-Подольский

Кандидатами стали глава местной городской организации ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани", самовыдвиженец Владимир Мельниченко.

Украинка (Киевская область)

В повторном голосовании примут участие претенденты на кресло мэра: Александр Туренко от Евросолидарности и Оксана Кирилюк от Слуги народа.

Кроме того, во втором туре смогут избрать депутатов городских и сельских советов – голосование состоится в 16 областях. Результаты повторного голосования будут обнародованы до 20 ноября включительно. 

Второй тур выборов в других отдельных городах также состоится 22 и 29 ноября.

СПРАВКА. Второй тур местных выборов назначают в громадах с общим числом избирателей свыше 75 000 в случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50%+1 голос. При этом, повторное голосование проходит в одно из последующих воскресений – в течение трех недель с момент принятия решения о его проведении.
  • 25 октября в Украине состоялись местные выборы. На 11 ноября ТИК установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, почти 99,51% – сельских, поселковых и городских голов.
  • 5 ноября были назначены даты второго тура местных выборов в 14 городах.

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Дарья Мостовая
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