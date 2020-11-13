Карантин выходного дня не повлияет на проведение второго тура местных выборов – ЦИК
В ЦИК подчеркивают, что правила безопасности на избирательных участках остаются неизменными
Введенный с 14 ноября в Украине карантин выходного дня не станет препятствием для проведения второго тура местных выборов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
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Как отмечается, карантин выходного дня не влияет на повторное голосование – люди не ограничены в реализации своего конституционного права.
15 ноября в Одессе, Сумах, Луцке, Херсоне, Краматорск, Каменец-Подольском и Украинке в этих городах состоится второй тур выборов мэров.
Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах 16-ти областей будут повторно выбирать депутатов местных советов.
В ЦИК подчеркивают, что правила безопасности на избирательных участках остаются неизменными:
- измерение температуры при входе на участок;
- разметка для соблюдения дистанции;
- дезинфицирующие средства для рук;
- отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.
- 25 октября в Украине прошли местные выборы. По состоянию на 11 ноября, ТИК установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, почти 99,51% – сельских, поселковых и городских голов
- 11 ноября в стране ввели карантин выходного дня – по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки и АЗС до конца ноября.
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