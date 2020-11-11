ЦИК объяснил, почему медлит с результатами выборов

ТИК установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, почти 99,51% – сельских, поселковых и городских голов

Теризбиркомы до сих пор не установили результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового голов. Так в ЦИК пояснили то, что официальные результаты местных выборов до сих пор не установлены.

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ТИК установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, почти 99,51% – сельских, поселковых и городских голов.

В тех теризбиркомах, где не установили результаты выборов, это произошло из-за многочисленных обжалований в судах и проведения теризбиркомами повторного подсчета голосов избирателей на отдельных участках, сообщили в ЦИК.

Проблемные ситуации – на контроле у ЦИК, отметили в комиссии.

25 октября в Украине прошли местные выборы.

Сегодня секретарь СНБО обратился в ЦИК с просьбой немедленно объявить результаты местных выборов, так как в обществе растет напряженность и появляются риски нацбезопасности.

LIGA.net собирает в одном месте все известные результаты выборов.

Вадим Ребрина

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