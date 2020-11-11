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"Появляются риски нацбезопасности". СНБО просит ЦИК немедленно объявить результаты выборов

11.11.2020, 13:30
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)

Официальные результаты выборов должны были объявить еще 6 ноября, однако на некоторых округах этого до сих пор не сделали, отмечает Данилов

Следует немедленно объявить результаты местных выборов, так как в обществе растет напряженность и появляются риски нацбезопасности. Такую позицию Совета нацбезопасности и обороны направил секретарь ведомства Алексей Данилов в письме главе Центризбиркому Олегу Диденко, передает пресс-служба СНБО.

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Данилов отметил, что ЦИК делает значительную работу, однако аппаратом СНБО "фиксирует рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности", поскольку общество недостаточно проинформировано об официальных результатов выборов.

Данилов подчеркнул, что по календарному плану, официальные результаты должны были объявить до 6 ноября. Однако на сегодня в некоторых округах этого не сделали.

Он напомнил, что ЦИК может устанавливать результаты местных выборов, если территориальные избирательные комиссии не выполняют требований Избирательного кодекса.

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Марк Сировой
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