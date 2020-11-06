Кличко официально победил на выборах мэра Киева. Второго тура не будет
На втором месте оказался экс-глава Киевской городской госадминстрации Александр Попов, на третьем – юморист Сергей Притула
Действующий городской голова Киева Виталий Кличко победил на выборах мэра – у него 50,52% голосов. Это означает, что второго тура голосования в столице не будет. Результаты выборов были объявлены Киевской городской территориальной избирательной комиссией.
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Результаты голосования по первой "семерке" кандидатов:
Виталий Кличко - 365 161 голосов (50,52%);
Александр Попов - 68 757;
Сергей Притула - 56 900;
Алексей Кучеренко – 45 823;
Ирина Верещук – 39 321;
Андрей Пальчевский – 38 360;
Александр Омельченко – 21 542.
В своем Telegram-канале Кличко поблагодарил избирателей за поддержку.
- 25 октября 2020 года явка на местных выборах составила менее 37%.
- 26 октября в партии УДАР заявили, что Кличко набирает 50,9% голосов на выборах главы столицы, согласно параллельному подсчету политсилы.
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