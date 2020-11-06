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Кличко официально победил на выборах мэра Киева. Второго тура не будет

06.11.2020, 15:50
Кличко официально победил на выборах мэра Киева. Второго тура не будет - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

На втором месте оказался экс-глава Киевской городской госадминстрации Александр Попов, на третьем – юморист Сергей Притула

Действующий городской голова Киева Виталий Кличко победил на выборах мэра – у него 50,52% голосов. Это означает, что второго тура голосования в столице не будет. Результаты выборов были объявлены Киевской городской территориальной избирательной комиссией. 

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Результаты голосования по первой "семерке" кандидатов: 

Виталий Кличко - 365 161 голосов (50,52%);

Александр Попов - 68 757;

Сергей Притула - 56 900;

Алексей Кучеренко – 45 823;

Ирина Верещук – 39 321;

Андрей Пальчевский – 38 360;

Александр Омельченко – 21 542.

В своем Telegram-канале Кличко поблагодарил избирателей за поддержку. 

Станислав Стороженко
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