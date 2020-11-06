Кличко официально победил на выборах мэра Киева. Второго тура не будет

На втором месте оказался экс-глава Киевской городской госадминстрации Александр Попов, на третьем – юморист Сергей Притула

Действующий городской голова Киева Виталий Кличко победил на выборах мэра – у него 50,52% голосов. Это означает, что второго тура голосования в столице не будет. Результаты выборов были объявлены Киевской городской территориальной избирательной комиссией.

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Результаты голосования по первой "семерке" кандидатов:

Станислав Стороженко

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