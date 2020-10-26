Параллельный подсчет голосов. В УДАР заявили, что Кличко набирает 50,9%

В УДАР считают, что Кличко "с большой вероятностью" побеждает уже в первом туре

В партии УДАР заявили, что ее лидер и действующий мэр Киева Виталий Кличко набирает 50,9% голосов на выборах главы столицы, согласно параллельному подсчету партией голосов с 99% участков. Об этом на брифинге заявила глава штаба Кличко Оксана Продан.

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"Виталий Кличко получает 50,9% и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах Киевского городского главы", – сказала она.

По ее словам, и экзитполы партии, и параллельный подсчет голосов показали, что УДАР проходит в Киевсовет с результатом 19,7%.

Продан также заверила, что сейчас данные параллельного подсчета совпадают с данными протоколов с мокрыми печатями, и потому в УДАР ожидают именно таких результатов.

Вчера в Украине прошли местные выборы. Согласно данным экзитполов программы "Свобода слова Савика Шустера" и социологической группы Рейтинг, Кличко выходит во второй тур с Александром Поповым (ОПЗЖ), Сергеем Притулой (Голос) или Ириной Верещук (Слуга народа).

После оглашения результатов экзитполов Верещук заявила, что ожидает выхода во второй тур, но если этого не случится, то не расстроится. Кличко поблагодарил за доверие, но сказал, что удивлен вторым местом Попова. В ОПЗЖ заявили, что Попов выходит во второй тур, а Притула сказал, что при столь низкой явке решающими могут оказаться сотня-другая голосов.

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Марк Сировой

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