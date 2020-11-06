Пальчевский не прошел в Киевсовет. Победители – Евросолидарность и УДАР
06.11.2020, 16:39
Избирательный участок (Фото: пресс-служба КГГА)
Победа Пальчевского и Партия Шария не смогли преодолеть 5% барьер на выборах в Киевсовет
В Киевский городской совет прошли семь партий, больше всего голосов набрали Евросолидарность и УДАР. Результаты выборов были объявлены Киевской городской территориальной избирательной комиссией.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Барьер в 5% на выборах в Киевсовет преодолели:
Европейская солидарность – 20,52% (31 мандат);
УДАР – 19,98% (30 мандатов);
Единство – 8,74% (14 мандатов);
ОПЗЖ – 7,81% (12 мандатов);
Слуга народа – 7,53% (12 мандатов);
Батькивщина – 7,49% (12 мандатов);
Голос – 5,97 (12 мандатов)%.
Победа Пальчевского набрала 4,56%, Свобода – 3,14%, Партия Шария – 2,71%.
Новость дополняется...
- Выборы мэра Киева выиграл действующий городской голова Виталий Кличко.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии