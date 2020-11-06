Пальчевский не прошел в Киевсовет. Победители – Евросолидарность и УДАР

Победа Пальчевского и Партия Шария не смогли преодолеть 5% барьер на выборах в Киевсовет

В Киевский городской совет прошли семь партий, больше всего голосов набрали Евросолидарность и УДАР. Результаты выборов были объявлены Киевской городской территориальной избирательной комиссией.

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Барьер в 5% на выборах в Киевсовет преодолели:

Европейская солидарность – 20,52% (31 мандат);

УДАР – 19,98% (30 мандатов);

Единство – 8,74% (14 мандатов);

ОПЗЖ – 7,81% (12 мандатов);

Слуга народа – 7,53% (12 мандатов);

Батькивщина – 7,49% (12 мандатов);

Голос – 5,97 (12 мандатов)%.

Победа Пальчевского набрала 4,56%, Свобода – 3,14%, Партия Шария – 2,71%.

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Выборы мэра Киева выиграл действующий городской голова Виталий Кличко.

Денис Юдин

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