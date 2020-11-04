В Харькове посчитали 100% протоколов. Кернес победил в третий раз

Геннадий Кернес одержал победу на выборах мэра Харькова третий раз, он руководит городом с 2010 года

Действующий мэр Геннадий Кернес с результатом 60,34% голосов победил на местных на выборах Харьковского городского главы. Об этом сообщает Суспильне Харьков со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.

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На втором месте – Александр Фельдман из ОПЗЖ. На третьем –глава Харьковской ОГА Алексей Кучер (Слуга народа), за него проголосовали 7,24%.

Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударовец" Георгий Лаговский – 0,11%.

Объявить результаты официально планируют 4 ноября.

Результаты местных выборов в Харькове.

Геннадий Кернес – 60,34% (195 044 голосов);

Александр Фельдман – 14,32% (46 278);

Алексей Кучер – 7,24% (23401);

Олег Абрамичев – 6,6% (21 315);

Игорь Черняк – 3,12% (10085);

Александра Нарыжная – 1,94% (6282);

Никита Соловьев – 1,3% (4199);

Денис Ярославский – 1% (3233);

Сергей Кушнарев – 0,76% (2470);

Игорь Приходько – 0,58% (1888);

Ирина Денисова – 0,42% (1371);

Валерий Безлепкин – 0,17% (564);

Наталья Пилипенко – 0,17% (558);

Георгий Лаговский – 0,11% (349).

В голосовании приняли участие 323 218 человек, 6180 бюллетеней признаны недействительными.

Кернес побеждает на выборах мэра Харькова третий раз, он руководит городом с 2010 года.

По данным экзит-пола, проведенного в день выборов Студией Савика Шустера и каналом Украина 24, Кернес побеждал с результатом почти в 58%. По результатам подсчета Блока Кернеса, Кернес набирал 60,1%.

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Арина Толина

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