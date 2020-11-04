В Харькове посчитали 100% протоколов. Кернес победил в третий раз
Геннадий Кернес одержал победу на выборах мэра Харькова третий раз, он руководит городом с 2010 года
Действующий мэр Геннадий Кернес с результатом 60,34% голосов победил на местных на выборах Харьковского городского главы. Об этом сообщает Суспильне Харьков со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.
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На втором месте – Александр Фельдман из ОПЗЖ. На третьем –глава Харьковской ОГА Алексей Кучер (Слуга народа), за него проголосовали 7,24%.
Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударовец" Георгий Лаговский – 0,11%.
Объявить результаты официально планируют 4 ноября.
Результаты местных выборов в Харькове.
- Геннадий Кернес – 60,34% (195 044 голосов);
- Александр Фельдман – 14,32% (46 278);
- Алексей Кучер – 7,24% (23401);
- Олег Абрамичев – 6,6% (21 315);
- Игорь Черняк – 3,12% (10085);
- Александра Нарыжная – 1,94% (6282);
- Никита Соловьев – 1,3% (4199);
- Денис Ярославский – 1% (3233);
- Сергей Кушнарев – 0,76% (2470);
- Игорь Приходько – 0,58% (1888);
- Ирина Денисова – 0,42% (1371);
- Валерий Безлепкин – 0,17% (564);
- Наталья Пилипенко – 0,17% (558);
- Георгий Лаговский – 0,11% (349).
В голосовании приняли участие 323 218 человек, 6180 бюллетеней признаны недействительными.
Кернес побеждает на выборах мэра Харькова третий раз, он руководит городом с 2010 года.
- По данным экзит-пола, проведенного в день выборов Студией Савика Шустера и каналом Украина 24, Кернес побеждал с результатом почти в 58%. По результатам подсчета Блока Кернеса, Кернес набирал 60,1%.
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