UA

В Харькове посчитали 100% протоколов. Кернес победил в третий раз

04.11.2020, 06:35
В Харькове посчитали 100% протоколов. Кернес победил в третий раз - Фото
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

Геннадий Кернес одержал победу на выборах мэра Харькова третий раз, он руководит городом с 2010 года

Действующий мэр Геннадий Кернес с результатом 60,34% голосов победил на местных на выборах Харьковского городского главы. Об этом сообщает Суспильне Харьков со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На втором месте – Александр Фельдман из ОПЗЖ. На третьем –глава Харьковской ОГА Алексей Кучер (Слуга народа), за него проголосовали 7,24%.

Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударовец" Георгий Лаговский – 0,11%.

Объявить результаты официально планируют 4 ноября.

Результаты местных выборов в Харькове.

  • Геннадий Кернес – 60,34% (195 044 голосов);
  • Александр Фельдман – 14,32% (46 278);
  • Алексей Кучер – 7,24% (23401);
  • Олег Абрамичев – 6,6% (21 315);
  • Игорь Черняк – 3,12% (10085);
  • Александра Нарыжная – 1,94% (6282);
  • Никита Соловьев – 1,3% (4199);
  • Денис Ярославский – 1% (3233);
  • Сергей Кушнарев – 0,76% (2470);
  • Игорь Приходько – 0,58% (1888);
  • Ирина Денисова – 0,42% (1371);
  • Валерий Безлепкин – 0,17% (564);
  • Наталья Пилипенко – 0,17% (558);
  • Георгий Лаговский – 0,11% (349).

В голосовании приняли участие 323 218 человек, 6180 бюллетеней признаны недействительными.

Кернес побеждает на выборах мэра Харькова третий раз, он руководит городом с 2010 года.

  • По данным экзит-пола, проведенного в день выборов Студией Савика Шустера и каналом Украина 24, Кернес побеждал с результатом почти в 58%. По результатам подсчета Блока Кернеса, Кернес набирал 60,1%.

Читайте также: Спецпроект. "Выберут даже мертвого". Как устроено Харьковское царство, которое построил Кернес

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Харьков местные выборы геннадий кернес

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 