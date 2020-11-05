Днепр, Львов, Одесса. Назначены даты второго тура выборов мэров в 14 городах
Повторные голосования состоятся 15 и 22 ноября
По состоянию на 5 ноября повторное голосование по выборам городского головы назначено в 14 территориальных общинах. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
15 ноября повторное голосование состоится в Луцке, Краматорске, Одессе, Сумах и Каменец-Подольском.
22 ноября голосование состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Ужгороде, Броварах, Дрогобыче, Львове, Полтаве и Ровно.
В ЦИК добавили, что в Украинке Киевской области назначено повторное голосование по выборам городского головы – там два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей. Повторное голосование состоится 15 ноября.
- 25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы.
Читайте также: Результаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 5 ноября
Комментарии