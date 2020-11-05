Днепр, Львов, Одесса. Назначены даты второго тура выборов мэров в 14 городах

Повторные голосования состоятся 15 и 22 ноября

По состоянию на 5 ноября повторное голосование по выборам городского головы назначено в 14 территориальных общинах. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

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15 ноября повторное голосование состоится в Луцке, Краматорске, Одессе, Сумах и Каменец-Подольском.

22 ноября голосование состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Ужгороде, Броварах, Дрогобыче, Львове, Полтаве и Ровно.

В ЦИК добавили, что в Украинке Киевской области назначено повторное голосование по выборам городского головы – там два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей. Повторное голосование состоится 15 ноября.

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы.

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Наталия Медведева

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