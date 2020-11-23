UA

Итог | Партии-победители местных выборов 2020 года. Кто сколько набрал – данные Группы Рейтинг

23.11.2020, 11:18
Партии-победители местных выборов 2020 года. Кто сколько набрал – данные Группы Рейтинг - Фото
Лозунг партии Слуга народа (фото - Facebook Евгении Кравчук)

Всего участие в этих выборах приняли более 10,5 млн избирателей, отдали голоса за партии – 9,8 млн

Наилучший результат на местных выборах 25 октября показали три партии – президентская Слуга народа (14,5%), оппозиционная Евросолидарность (13,7%) и пророссийская ОПЗЖ (12,5%). Об этом со ссылкой на данные территориальных избиркомов пишет Группа Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии. Линия ниже отсекает партии, которые не преодолели условный 5% барьер.

14,5% – Слуга народа
13,7% – Евросолидарность
12,5% – ОПЗЖ
8,6% – За будущее
8,5% – Батькивщина

3,9% – Наш край
3,3% – Свобода
2,4% – Радикальная партия Ляшко
2,4% – Сила и честь
2,0% – УДАР Виталия Кличко
2,2% – Партия Пропозиция
1,7% – Голос
1,4% – Партия Шария
0,8% – Победа Пальчевского

22,1% – суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий

Агрегированный рейтинг партий – это сумма результатов партий на выборах в облсоветы, в Киевский горсовет, в Донецкой и Луганской областях – в райсоветы.

Читайте также: Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Слуга народа рейтинг выборы опрос местные выборы социология европейская солидарность ОПЗЖ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 