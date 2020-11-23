Всего участие в этих выборах приняли более 10,5 млн избирателей, отдали голоса за партии – 9,8 млн

Наилучший результат на местных выборах 25 октября показали три партии – президентская Слуга народа (14,5%), оппозиционная Евросолидарность (13,7%) и пророссийская ОПЗЖ (12,5%). Об этом со ссылкой на данные территориальных избиркомов пишет Группа Рейтинг.

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Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии. Линия ниже отсекает партии, которые не преодолели условный 5% барьер.

14,5% – Слуга народа

13,7% – Евросолидарность

12,5% – ОПЗЖ

8,6% – За будущее

8,5% – Батькивщина

3,9% – Наш край

3,3% – Свобода

2,4% – Радикальная партия Ляшко

2,4% – Сила и честь

2,0% – УДАР Виталия Кличко

2,2% – Партия Пропозиция

1,7% – Голос

1,4% – Партия Шария

0,8% – Победа Пальчевского

22,1% – суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий

Агрегированный рейтинг партий – это сумма результатов партий на выборах в облсоветы, в Киевский горсовет, в Донецкой и Луганской областях – в райсоветы.

22 ноября в Украине проходил второй тур выборов мэра в 11 города.

По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый) и Черкассах (Анатолий Бондаренко).

Кандидаты от Слуги народа не сумели победить действующих мэров Ужгорода и Полтавы.

Второй тур в Днепре. Филатов заявил о победе, Краснов назвал выборы недемократическими.

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Евгений Пилипенко

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