Итог | Партии-победители местных выборов 2020 года. Кто сколько набрал – данные Группы Рейтинг
Всего участие в этих выборах приняли более 10,5 млн избирателей, отдали голоса за партии – 9,8 млн
Наилучший результат на местных выборах 25 октября показали три партии – президентская Слуга народа (14,5%), оппозиционная Евросолидарность (13,7%) и пророссийская ОПЗЖ (12,5%). Об этом со ссылкой на данные территориальных избиркомов пишет Группа Рейтинг.
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Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии. Линия ниже отсекает партии, которые не преодолели условный 5% барьер.
14,5% – Слуга народа
13,7% – Евросолидарность
12,5% – ОПЗЖ
8,6% – За будущее
8,5% – Батькивщина
3,9% – Наш край
3,3% – Свобода
2,4% – Радикальная партия Ляшко
2,4% – Сила и честь
2,0% – УДАР Виталия Кличко
2,2% – Партия Пропозиция
1,7% – Голос
1,4% – Партия Шария
0,8% – Победа Пальчевского
22,1% – суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий
Агрегированный рейтинг партий – это сумма результатов партий на выборах в облсоветы, в Киевский горсовет, в Донецкой и Луганской областях – в райсоветы.
- 22 ноября в Украине проходил второй тур выборов мэра в 11 города.
- По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый) и Черкассах (Анатолий Бондаренко).
- Кандидаты от Слуги народа не сумели победить действующих мэров Ужгорода и Полтавы.
- Второй тур в Днепре. Филатов заявил о победе, Краснов назвал выборы недемократическими.
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